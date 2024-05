Fogaceiro foi melhor português

O Clube Desportivo Feirense esteve em grande no Madeira Island Ultra Trail’2024 (MIUT’2024), com o fogaceiro Nuno Nunes a destacar-se como o melhor português na prova de 85km, classificando-se na terceira posição do seu escalão, 13º da geral.

Fábio Barbosa na mesma prova teve também uma excelente prestação, sendo o quinto português a chegar, em 33º da Geral. Alcides Barbosa, apesar das dificuldades físicas com que se deparou, conseguiu terminar a prova dos 115 quilómetros em 25h35m.

O Madeira Island Ultra Trail’2024 (MIUT’2024) teve lugar nos dias 27 e 28. A 15.ª edição do evento internacional de trail running a decorrer na ilha da Madeira este ano contou com atletas de 58 nacionalidades.

O Clube de Montanha do Funchal é a entidade organizadora da prova de corrida de montanha, que propõe aos seus participantes uma total travessia da ilha da Madeira, percorrendo os melhores trilhos, num circuito muito estimulante e desafiador.

O Evento é Organizado desde 2008 e este ano contou com um número recorde de inscritos, um total de 3.481 atletas, distribuídos pelas cinco provas: de 115 km (1.051 atletas); 85 km (526 atletas); 60 km (547 atletas); 42 km (834 atletas) e 16 km (523 atletas).