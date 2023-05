Formação tigre no nacional

Dois golos, um do Benny aos 30′ e outro do Lucas aos 91 minutos, ditaram a vitória do Sporting Clube de Espinho sobre o União Nogueirense na última jornada da fase de manutenção do nacional da II divisão de sub-19. Mas a notícia mais importante viria no fim do jogo. Contas feitas, os tigres conseguiram o objetivo e mantêm-se no nacional de juniores na próxima época, acompanhando os sub-15, que também vão disputar a II divisão e os sub-17, que ainda disputam a fase de campeões da I divisão, continuando a jogar com a elite do futebol nacional em 2023/2024.