Francisco Silva no pódio do Troféu Kids

Realizou-se no passado dia 23 de março, no Europarque em Stª Mª da Feira, a “3ª Meia Maratona da Primavera”, uma organização da Feira Viva Cultura e Desporto E.M. e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Este evento contou com a prova principal, a Meia Maratona da Primavera (21 km), com o Troféu Europarque Running (10km), uma Caminhada de (6km) e o Troféu Kids.

O Caldas de S. Jorge esteve representado por dois atletas. Francisco Silva a competir no Troféu Kids e João Santos na Meia Maratona. Francisco Silva brilhou ao conquistar o segundo lugar no pódio, no escalão de Benjamins B, tendo percorrido os 1200m, em 04:49. João Santos também esteve a um bom nível sendo 20º em M40, percorrendo os 21,097 Km em 01:40:57.