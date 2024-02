Futebol de caricas em Espinho

A Casa do Benfica de Espinho recebeu no sábado uma jornada da Liga Nacional de Futebol de Caricas, competição que conta com sete jornadas, tendo a primeira sido disputada em Braga, de seguida jogou-se na Zona Alta – Torres Novas, depois em Coimbra, depois em Leião – Oeiras e a última foi a de Espinho, faltando apenas mais duas jornada, a de Resgais – Torres Novas e a de Prior Velho – Loures, para definir o campeão nacional da época 2023/2024. A

A competição conta com dez equipas de norte a sul do país: Os Históricos – Vila Nova de Cerveira; Pelames FC – Braga; FC O Minho – Braga; Real Caps FC – Vila Real; Futebol Caricas Casa Benfica de Espinho – Espinho; Olivais FC – Coimbra; AMR – Resgais, Torres Novas; FC Zona Alta – Zona Alta, Torres Novas; GRCD – Leião, Oeiras; FC Prior Velho – Prior Velho, Loures.

Na jornada espinhense marcaram presença 26 jogadores, de Braga, Espinho Coimbra, Torres Novas, Lisboa e Vila Real, realizando-se cerca de cem jogos. O vencedor desta jornada foi Cuca Ferraz dos Olivais FC, que venceu na final o colega de equipa, André Xavier.

A casa Benfica de Espinho, está ligada a esta modalidade, desde setembro de 2023, através de Pedro Sousa e Sérgio Alcobia, que competem pela casa. A modalidade em Espinho já existe desde 2019, mas este foi a primeira vez em que a cidade recebeu uma jornada desta competição.