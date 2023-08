Futebol de Rua com inscrições abertas

O Torneio de Futebol de Rua, promovido pela Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) que vai decorrer a 8, 9 e 10 de setembro já tem as inscrições abertas a todas as equipas que queiram participar nesta iniciativa destinada a miúdos entre os 6 e 12 anos, que apenas têm de ir ao site da associação e descarregar a ficha de inscrição.

A AFPCE, em parceria com entidades públicas e privadas, pretende com este projeto pôr em prática uma estratégia inovadora de intervenção na promoção da inclusão social, sendo um instrumento de capacitação, no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, através do desporto, nomeadamente do futebol.

