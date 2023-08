Eliseu Pinto: “Temos a qualidade que sempre tivemos: é só uma questão de continuarem a apostar em nós.”

Eliseu Pinto, o diretor da Escola de Futebol “Os Baixinhos”, sedeada em Anta há quase 24 anos, com muitos sucessos no currículo e jogadores formados na escola espalhados por clubes nos vários escalões a nível nacional e internacional, fala ao Jornal N dos novos desafios do futebol de formação.

Fundada a 25-09-1999 a escola “Os Baixinhos” está perto de celebrar 24 anos, um longo percurso com muitos sucessos.

Tem sido um caminho recheado de alterações, altos e baixos, mais altos…. Começamos há 24 anos num contexto um pouco diferente do que temos hoje. Na sua formação, a escola tinha uma vertente iminentemente lúdica, destinada aqueles que não tinham aptidão para encaixar nos clubes que estavam em atividade, mas quase que fomos empurrados para a competição, dado a qualidade que conseguimos apresentar com o nosso trabalho. Por força dos pais e de todo o envolvimento que se gerou, assumimos que tínhamos qualidade para entrar em competição com outras equipas e, desde aí tem sido um percurso longo, agradável e com muito sucessos.

