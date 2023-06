Formação Feirense conquista mão-cheia de taças e supertaças

As equipas de formação femininas e masculinas do CDFeirense estiveram envolvidas na disputa de várias finais da Taça de Aveiro e nas supertaças enchendo as vitrines do clube com novos troféus.

Em juvenis, o CD Feirense levantou a taça distrital, ao derrotar no jogo decisivo a Oliveirense, por 0-2. No domingo à tarde, os azuis disputaram a Supertaça contra o vencedor do campeonato, a AD Sanjoanense. Depois do empate no tempo regulamentar os jovens feirenses foram mais fortes nos penáltis, erguendo a Supertaça.

A equipa de juniores masculinos do CD Feirense conquistou a Taça do Distrito de Aveiro no passado dia 8, após derrotar, nas grandes penalidades, o Oliveira do Bairro. No domingo, os fogaceiros disputaram a Superteça distrital, diante do vencedor do campeonato de juvenis, a Associação Desportiva Sanjoanense, no Complexo de Campos de Treinos do Estádio Municipal de Aveiro, vencendo nas grandes penalidades.

Na final da Taça de Aveiro em sub-17, mas no feminino, as jovens feirenses não deram hipótese ao GD Eixense, ao imporem uma goleada por cinco golos a zero. Na Supertaça, voltaram a bater o Eixense , desta feita, por 6-2, levantando mais um troféu.

No escalão de juniores, as jovens do CD Feirense revalidaram a Taça de Aveiro na sequência de uma vitória folgada ante o CD Loureiro, por 6-0 . No domingo à tarde, as duas formações voltaram a marcar um duelo, desta feita a contar para a Supertaça do distrito: as fogaceiras voltaram a levar a melhor, conquistando assim as três competições distritais em que estiveram envolvidas.

No futebol de nove do escalão de infantis, o CD Feirense confirmou a conquista das três competições do escalão: Campeonato, Taça e Supertaça. O digno vencido dá pelo nome de AD Taboeira. Na final da Taça, na quinta-feira, a equipa de Esgueira perdeu pela margem mínima ante os fogaceiros. Já no domingo, na final da Supertaça, o resultado foi mais desnivelado: 3-0 para o CD Feirense.

Após conquistarem o campeonato, e partindo como grandes favoritos para a final da Taça do Distrito, os sub-14 do CD Feirense viram escapar a dobradinha nas grandes penalidades, ao saírem derrotados pelo Anadia. No domingo, ambas as equipas voltaram a encontrar-se, desta vez para aferir o vencedor da Supertaça, num jogo onde os fogaceiras apostaram na desforra do jogo da Taça e levantaram o troféu, vencendo por 3-1.