Juniores do Lobão sobem ao pódio em casa

O CF Serzedo ganhou à ADC Lobão na final do Torneio quadrangular de juniores dos lobitos, levando a taça para Vila Nova de Gaia.

No torneio que encerrou a época de 2022-23, no Campo de S. Tiago de Lobão, a equipa de juniores da casa acolheu os Dragões Sandinenses e Clube de Futebol de Serzedo, de Vila Nova de Gaia e o CD Loureiro, de Oliveira de Azeméis.

Nos jogos da manhã, na partida entre ADC Lobão e Dragões Sandinenses, a vitória foi atribuída à equipa da casa, enquanto o CF Serzedo bateu o CD Loureiro por 3-2. No jogo para terceiro e quarto lugar foram os dragões Sandinenses que alcançaram a vitória e na final do torneio a equipa do Serzedo bateu a turma da casa por 4-0.

As equipas que jogaram a final tiveram direito a subida à tribuna de honra com o presidente da Junta de Freguesia de Lobão e o presidente do clube anfitrião a distribuírem medalhas por todos os jogadores e a entregarem as taças, ao vencedor e vencido.

O presidente da ADC Lobão, José Rocha dirigiu algumas palavras aos presidentes lembrando o trabalho efetuado pela sua direção, que está de saída, deixando o desejo de que quem vai entrar faça igual ou, se possível melhor.