Futebol Popular de Espinho arranca a 22 de outubro

Os Campeonatos da I e II divisão do futebol popular de Espinho arrancam a 22 de outubro com o Cruzeiro de Silvalde a ocupar o lugar deixado vago pelo GD Regresso na I divisão.

Com dez equipas em competição em cada uma das divisões e 18 jornadas, os campeonatos do futebol popular do concelho de Espinho arrancam a 22 de outubro e devem terminar em maio do próximo ano, embora o calendário agora divulgado pela Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) esteja sujeito a alterações que podem ocorrer em qualquer altura, no decorrer dos campeonatos.

O sorteio dos campeonatos decorreu na quarta-feira à noite na sede da AFPCE, perante os representantes dos clubes, ficando marcado pela informação de que o GD Regresso não confirmou a sua participação no campeonato, estando excluído de participar no mesmo.

O GD Regresso ficou classificado na segunda posição da II divisão conquistando a subida à divisão de elite do futebol popular, vaga que será agora preenchida pelo Cruzeiro de Silvalde, quarto classificado. O representante do clube, presente no sorteio, já confirmou a aceitação desta subida.

Com as alterações referidas, os clubes que participam na I divisão são: Magos de Anta, Rio Largo, Águias de Paramos, Novasemente GD, Associação Quinta de Paramos, Cantinho da Rambóia, Cruzeiro de Silvalde, Leões Bairristas, Império de Anta e Juventude da Estrada.

Na primeira jornada destaque para o embate entre primeiro e segundo classificado da época passada, Leões Bairristas e Novasemente. Quanto aos promovidos, Rio Largo, Império e Cruzeiro, só o primeiro joga em casa, perante os Magos. O império defronta os Águias de Paramos e o Cruzeiro, o Quinta.

O campeonato da II divisão será disputado por: Desportivo da Ponte de Anta, Estrelas Vermelhas, Estrelas da Ponte de Anta, Morgados de Paramos, Lomba de Paramos, Bairro da Ponte de Anta, AD Esmojães, GD Outeiros, GD Idanha e AD Guetim.

Nesta divisão destaque para os jogos dos despromovidos AD Esmojães, Desportivo da Ponte de Anta e Estrelas da Ponte de Anta, nesta primeira jornada. Os Estrelas da Ponte de Anta recebem o GD Idanha, enquanto o Desportivo vai a casa dos Estrelas Vermelhas e a Associação de desloca a Paramos para defrontar o Lomba.

O calendário da AFPCE inclui também as datas de disputa das Taças Associação e Cidade de Espinho. A primeira eliminatória da Taça Associação deve decorrer no fim-de-semana de 4 e 5 de novembro, estando a final prevista para 26 de maio, embora possa ser alterada já que coincida com a Final da Taça de Portugal. Quanto à Taça Cidade de Espinho, a competição começa no fim-de-semana de 25 e 26 de novembro, estando a final marcada para 2 de junho. Finalmente, a Supertaça que marca o encerramento da época deve realizar-se a 9 de junho.

O calendário da época 2023-24 termina mais cedo do que o de 2022-23, uma vez que com a presença de menos uma equipa os calendários da I e II divisão ficaram equilibrados, com dez equipas cada, prevendo-se apenas paragens no Natal, Carnaval, Páscoa e a 13 de maio.