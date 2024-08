Futebol popular de Espinho volta à estaca zero

Não foi apresentada qualquer lista na Assembleia Geral eleitoral da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (AFPCE) realizada na passada quarta-feira, pelo que a crise eleitoral, que ficou suspensa com a criação de uma Comissão Administrativa, regressa agora à estaca zero.

Com 17 clubes presentes (Novasemente, Leões Bairristas e Rio Largo não se fizeram representar), o presidente da assembleia geral da AFPCE, Fernando Fernandes, revelou não ter sido apresentada qualquer lista, explicando que, no cumprimento dos estatutos, nova assembleia está agendada para dia 14 de agosto e, caso não seja encontrada solução, será então agendada uma reunião de clubes para que possa ser encontrada uma solução.

Dada a palavra aos clubes, ninguém quis intervir, “um silêncio que se repete”, como sublinhou Fernando Fernandes, lembrando a responsabilidade que os clubes têm de dar continuidade aos campeonatos de futebol popular.

Voltando a sublinhar que o futebol popular lhe deu muitas coisas boas nos últimos meses, Renata Malta, presidente da comissão administrativa, explicou que a sua decisão de não continuar foi muito refletida, revelando que tinha esperança que surgisse uma lista na quarta-feira, como tal não aconteceu, acabou por não fechar completamente a porta à possibilidade de apresentação de uma candidatura.