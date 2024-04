Casa do Porto e União da Mata nas meias-finais da Taça Associação

O União da Mata está na meias-finais da Taça Associação às custas do FC Cadinha. Em Lamas, assistiu-se a uma primeira parte dividida, com ambas as equipas a não acertarem com as balizas. A segunda parte trouxe um Cadinha mais agressivo (precisava de recuperar dois golos de desvantagem da primeira volta) e acabou mesmo por ameaçar os penáltis com um golo a 10 minutos do fim. Perto do fim, o guardião da casa foi expulso por acumulação, aumentando o aperto do Cadinha, mas foram mesmo os rubro-negros a marcar num contra-ataque, que acabou com as dúvidas.

Após ir a Argoncilhe empatar a um golo, o Cruzeiro tinha tudo para decidir a eliminatória no seu reduto. Os primeiros 45 minutos pautaram-se pelo equilíbrio, mas acabou por ser a Casa do Porto a fazer o único golo do jogo: Francisco Ribeiro, num livre frontal à entrada da área, converteu com mestria. Na segunda parte, o Cruzeiro foi atrás do empate, e conseguiu suster o visitante no seu meio-campo defensivo, mas sem resultados práticos. A melhor oportunidade foi já nos derradeiros minutos: uma bola nas costas da defesa azul e branca foi cortada no limite pelo defensor para canto. Faltou, em suma, frieza na finalização