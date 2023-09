Popular de Ovar quer sede própria e continuar a crescer

Na expectativa de realizar a Taça Cidade de Esmoriz em Esmoriz e à espera de um cantinho para instalar a sua sede (que deve estar para breve), o presidente da Liga de Futebol Popular do Município de Ovar, Paulo Lopes, acredita que a competição tem espaço para melhorar cada vez mais.

Vai continuar a haver três competições?

Sim o campeonato, a Taça Cidade de Esmoriz e a Taça Associação Carlos Castro.

Quantas equipas terá o campeonato?

O Fajões optou por competir no distrital da II divisão da Associação de Futebol de Aveiro e o Calvário Balselhas desistiu já antes do final da época passada por questões financeiras. O campeonato na época de 2023-23 vai ter onze equipas, eventualmente ainda poderá entrar mais uma. Se tal não acontecer, o campeonato arranca com as onze que estão inscritas.

Leia a entrevista completa na nossa edição em papel.