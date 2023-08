Rio Largo pronto para a I Divisão

Os trabalhos da pré-época só devem começar na segunda quinzena de agosto, mas o campeão da II divisão do futebol popular de Espinho, Rio Largo, já tem o plantel pronto para atacar a I divisão na época 2023-24, liderado por Bruno Guimarães.

Tal como já havia sido revelado na entrevista que os responsáveis do clube deram ao Jornal N, a aposta do Rio Largo para a sua reentrada na I elite do Futebol Popular de Espinho passa pela permanência, não só da equipa

técnica, mas também de grande parte do plantel, responsável pelo título de campeão e pela subida de divisão.

Assim, o plantel conta com 14 permanências: Vítor Sá, Sabino, Christian, Couto, Lucas, Mota, José Sá, Neiva, Gustavo, Marcelo, Cascavel, Granja, Novo e Leo.

Créditos: Espinho TV