Gala da AFPCE na sexta-feira

A Gala da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho 2023 vai realizar-se, à semelhança do ano passado, no Centro Multimeios de Espinho, na próxima sexta-feira, 8 de julho, com início marcado para as 21h15. A entrada é livre.

O evento contará com participações especiais do cantor Lean Cruz, da Royal Crew e da Escola de Ballet Isabel Lourenço, assim como da Banda União Musical Paramense.