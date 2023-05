GD Regresso garante subida de divisão

No Complexo Desportivo da Seara, o GD Regresso bateu os Estrelas Vermelhas por 2-0 e conquistou os três pontos que lhe permitiram festejar a subida ao escalão maior do futebol popular espinhense, ao assegurar o segundo lugar da tabela classificativa. Marcaram pelos Outeiros, João Oliveira e Dário Marques, um na primeira e outro na segunda parte. Entretanto, na última jornada do campeonato o GD Regresso recebe o último classificado, Lomba, enquanto os Estrelas Vermelhas vão a casa do Império.

Na escaldante disputa do terceiro e último lugar com direito a subida na II divisão do futebol popular de Espinho, o Império de Anta alcançou uma importante vitória perante o GD Outeiros que com este resultado fica afastado da luta pela subida. O império está isolado no terceiro posto e só depende de si. A vitória do Império na manhã de domingo foi conquistada com um golo, alcançado já na segunda parte, por Tiago Maia que saiu do banco para decidir a partida. Na última jornada, que se disputa a 10 de Junho, o Império decide o seu destino perante os Estrelas Vermelhas. Os Outeiros jogam com o Cruzeiro, única equipa em posição de ameaçar o Império.

O Cruzeiro de Silvalde contabilizou uma goleada à moda antiga na partida em casa dos Morgados de Paramos, que venceu por 1-7, mantendo-se na luta pelo terceiro lugar. Na lista de marcadores silvaldenses nesta partida destaque para o poker de Tiago Fontes, Fernando Silva, Gonçalo Alves e João Miranda marcaram os outros três. O golo de honra dos Morgados, no último jogo da equipa no campeonato, foi de Sérgio Silva. Na próxima jornada, o Cruzeiro defronta o GD Outeiros que, até este fim-de-semana, lutava para subir, enquanto que os Morgados folgam.

O último classificado do campeonato, Lomba de Paramos, pregou uma partida ao Bairro da Ponte de Anta ao vencer por 3-2 em Cassufas, depois de estar a perder por 2-1 ao intervalo. Com esta derrota o Bairro fica afastado da luta pelo terceiro lugar e pela subida à I divisão. Os marcadores dos golos dos antenses, ainda na primeira parte da partida, foram Fábio Santos e Pedro Carvalho, na reviravolta do resultado, pelos paramenses, estiveram Bruno Oliveira, Wilson Gomez e Gonçalo Silva. Na última jornada, o Bairro recebe o campeão Rio Largo e os Estrelas o segundo e também promovido GD Regresso.