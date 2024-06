GD Ronda brilha nos Trilhos dos Fogaceiros

O GD Ronda teve uma excelente participação nos Trilhos dos Fogaceiros, um evento de trail running organizado pela secção de trail do Clube Desportivo Feirense em parceria com o Município de Santa Maria da Feira.

Com mais de mil participantes, a prova, que teve partida e chegada na pitoresca Quinta do Castelo em Santa Maria da Feira, foi disputada em duas modalidades: o Trail Longo (22 km) e o Trail Curto (12 km).

Os atletas do GD Ronda demonstraram um desempenho excecional no Trail Longo, dominando as categorias individuais e conquistou o primeiro lugar por equipas.

Mário Ibarra foi o grande destaque da prova, conquistando o primeiro lugar na classificação geral e na categoria sénior masculino, com um tempo de 1h33m. Hugo Ferreira terminou em terceiro lugar na classificação geral e em segundo na categoria sénior masculino, com um tempo de 1h42m. José Costa alcançou o quinto lugar na geral e o primeiro na categoria M45, completando a prova em 1h49m. Manuel Bastos completou a prova em 10º lugar na geral e foi terceiro na categoria M50, com um tempo de 1h55m, garantindo assim um lugar no pódio. Carlos Fazendeiro terminou em 54º lugar na geral e 14º na categoria M50, com um tempo de 2h31m.

No Trail Curto, os atletas do GD Ronda também mostraram grande determinação e talento. Pedro Cerdeirinha destacou-se com um sétimo lugar na geral e primeiro na categoria sénior masculino, completando o percurso em 1h06m. André Melo terminou em 13º lugar na geral e foi quinto na categoria sénior masculino, com um tempo de 1h07m. Hélder Robalinho finalizou a prova em 36º lugar na geral e 16º na categoria sénior masculino, com um tempo de 1h17m. A equipa do GD Ronda assegurou o 4º lugar por equipas no Trail Curto.