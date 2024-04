GD Ronda com manutenção assegurada

O GD Ronda recebeu a AD Argoncilhe e, apesar da derrota por 2-3, as duas equipas fizeram a festa no final do jogo, garantindo a manutenção na I divisão distrital.

O Ronda entrou praticamente a marcar com golo de Paulinho no primeiro minuto, mas a AD Argoncilhe empatou cinco minutos depois e passou para a frente do marcador com uma grande penalidade convertida ainda no primeiro quarto de hora, vantagem alargada antes do intervalo. Na segunda parte o Ronda entrou com vontade de vir a partida e Vando que tinha saído do banco aos 32 minutos reduziu aos 47 minutos. Só que o resultado não se alterou mais até ao apito final.