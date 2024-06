GD Ronda eliminado da Taça de Portugal

Depois de estar na sua terceira participação na Taça de Aveiro, o GD Ronda estreou-se este domingo na Taça de Portugal de Futebol de Praia. Na pré eliminatória desta competição que se disputou no areal da Praia da Torreira, o GD Ronda foi derrotado pelos Pescadores da Costa Caparica por 4-3.

Pese embora tenha estado a perder por três golos sem resposta, os guetinenses tiveram uma excelente reação a partir do segundo período reduzindo por Vando Alves através de um pontapé acrobático e de um remate certeiro de Daniel Silva. Na sua melhor fase e após terem desperdiçado várias ocasiões para chegar á igualdade, os aurinegros sofreram o quarto golo já a poucos minutos do fim. Ainda assim, o capitão Serginho com um tiro de longa distância voltou a dar esperança à sua equipa, que em cima do apito final ficou muito perto de levar a decisão para as grandes penalidades. Portugal de Futebol de Praia.

Pedro Leite, Daniel Silva, Maté Jr. Ricardo Barbosa, Serginho, João Ramos, Bruno Ferreira, Diogo Gonçalves, Alex Santos, Paulinho, Elias Felipe, Álvaro Djaló e Vando Alves foram os jogadores utilizados pelo treinador Carlos Camarinha, sendo que os golos do GD Ronda foram apontados por Vando Alves, Daniel Silva e Serginho.