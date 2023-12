GD Ronda empata em casa

Despois de empatar com os B’s do Lourosa, o GD Ronda recebeu o ADN Regedoura na casa das duas equipas e voltou a empatar, desta feita a duas bolas. Wilson Santos abriu o marcador para os nogueirenses aos 13 minutos, mas logo a seguir ao intervalo, um autogolo de André Cruz ditaria o empate, o recém entrado Vando Alves fez a reviravolta no marcador aos 66’, mas aos 83 minutos Edgar Reis voltaria a empatar, definindo o resultado final. O campeonato pára agora e só regressa depois das festas.