GD Ronda no distrital de praia

Durante este mês de junho, o GD Ronda vai competir pela segunda época consecutiva no Campeonato Distrital de Futebol de Praia que volta a ter como palco as areias da Praia da Torreira.

Depois do excelente terceiro lugar alcançado em 2022, o arranque para os guetinenses na edição deste ano está agendado para o feriado de quinta-feira, pelas 10h45, frente ao ARCA.

Integrado no grupo 1, o GD Ronda defronta ainda no mesmo dia, às 12h15, o Murtoense e pelas 16h30, o Gião/B.