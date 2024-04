GD Ronda no pódio dos Trilhos Termais

Os atletas do GD Ronda marcaram presença nos Trilhos Termais que decorreram no sábado de Páscoa nas Caldas de São Jorge e obtiveram quatro pódios a nível individual e mais dois em termos coletivos, assinando uma extraordinária performance na prova que teve como pano de fundo a zona verde das Termas de São Jorge no concelho de Santa Maria da Feira.

No Trail Curto, de 13 Kms, Hugo Ferreira com o tempo final 1h01m foi sexto a cruzar a linha de meta e o terceiro melhor no escalão sénior. Ainda entre os primeiros, chegou Hugo Daniel que com 1h03m foi o 8° da geral e o quarto classificado entre os M40. Pouco depois, com 1h05m, finalizou André Melo, décimo sexto da geral e o sétimo melhor nos seniores masculinos. A excelente prova deste trio de atletas valeu ao GD Ronda alcançar o segundo lugar na classificação coletiva do Trail Curto.

Já nos 20kms do Trail Longo, os resultados foram ainda melhores, com todos os atletas aurinegros a subirem ao pódio. Na discussão até aos últimos metros pela vitória final, Mário Ibarra só foi batido pelo vencedor e concluiu em 1h31m o que lhe valeu dupla subida ao pódio, como segundo classificado da geral e segundo nos seniores masculinos. Entretanto, José Costa, agora com mais pedalada para as provas de atletismo, também marcou presença no pódio ao concluir no sexto lugar da geral com 1h39m, o que lhe valeu ser o segundo lugar em M40. Já Manuel Bastos subiu ao lugar mais alto do pódio após terminar a sua prestação no décimo sexto lugar da geral e como vencedor no escalão M50. A nível coletivo desta distância mais longa, o GD Ronda também foi das melhores equipas presentes nos Trilhos Termais ao alcançar o terceiro lugar por equipas.

Após estes resultados, o clube sublinha que “a secção de atletismo confirma o bom momento que atravessa, continuando a superar todas as expectativas ao nível de resultados, tanto na estrada como nos Trails”, pelo que os responsáveis deixam palavras de agradecimento “a todos os atletas, staff e amigos do Atletismo do GD Ronda, por tão bem defenderem o nosso emblema”.