GD Ronda regressa aos empates

À vigésima segunda jornada, aí está o décimo primeiro empate do GD Ronda no Campeonato, o que equivale por dizer que em metade dos seus jogos os guetinenses nem perderam, nem ganharam.

Nesta receção ao candidato à subida, Lourosa B, a formação forasteira foi mais eficaz na primeira parte e numa das raras chegadas à área adversária chegou ao golo por intermédio do veloz Pereirinha, quando passava pouco mais da meia hora e jogo.

Os locais reagiram bem ao infortúnio, mas até ao descanso o resultado não sofreu alterações.

Logo a abrir a etapa complementar, o empate foi restabelecido através de um remate certeiro de Diogo Gonçalves e a partir daí foi o GD Ronda a equipa que mais lutou para chegar à vitória, só que na hora de finalizar o poste, a barra e também a falta de eficácia impediram que o triunfo guetinense chegasse, o que daria mais justiça ao resultado final.

Sem alterações no marcador, as duas equipas aurinegras repetiram a igualdade a uma bola, que já se havia registado no jogo da primeira volta.

O GD Ronda encontra-se em nono e o Lourosa B em quarto, a oito pontos do líder.