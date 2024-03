GD Ronda segundo em Ul

Três pódios, dois a nível individual, um em termos coletivos e ainda mais um conjunto de extraordinários resultados marcaram a prestação dos atletas do GD Ronda no Trail Aldeia de Ul que na manhã de domingo decorreu próximo de Oliveira de Azeméis, num percurso rural com moinhos e magníficas paisagens, onde os atletas encontraram na chuva e no terreno enlameado os seus principiais adversários.

Cinco atletas defenderam as cores do GD Ronda e com excelentes performances. Ao pódio subiram, Manuel Bastos como segundo classificado nos M50 e Carlos Fazendeiro que no escalão M60 fez também segundo. Em M40, José Costa finalizou em quinto lugar, enquanto Hugo Daniel foi o décimo no mesmo escalão. Por fim, nos Seniores Masculinos, André Melo terminou no décimo quarto lugar.

A boa prestação individual dos cinco guetinenses permitiu ao GD Ronda subir ao pódio da classificação coletiva como a segunda melhor equipa neste Trail Aldeia de Ul.