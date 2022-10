Ginásio de Esmoriz imparável na Liga Una

À segunda partida em casa, o Esmoriz Ginásio Clube voltou a não perder um único set.

O Esmoriz Ginásio Clube conseguiu mais uma incontestável vitória este fim-de-semana, perante o Ginásio de Santo Tirso, vencendo claramente os três sets disputados.

À segunda partida jogada em casa, em outras tantas jornadas disputadas, o Esmoriz ainda não perdeu um único set, tendo vencido o Ala N’unes Alvares de Gondomar e agora o Ginásio de Santo Tirso por 3-0.

No jogo de sábado não houve qualquer dúvida sobre a superioridade da turma da casa que venceu por 25-16, 25-17 e 25-12.

Com este resultado a turma vareira lidera a tabela classificativa, a par com o Fonte Bastardo, as duas equipas que ainda não perderam nenhum set.

Na terceira jornada do campeonato, o Esmoriz joga finalmente fora, mas a deslocação é curta, até casa dos vizinhos do Sporting Clube de Espinho, que também venceram os seus dois primeiros jogos, embora de forma mais sofrida. A partida está marcada para sábado, às 17 horas, na Nave de Espinho.