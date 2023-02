Ginástica academista sobe ao pódio

A equipa de ginástica rítmica da Associação Académica de Espinho subiu ao lugar mais alto do pódio na Taça da Associação de Ginástica do Norte (AGN) que decorreu no domingo, em Santo Tirso, coorganizada pelo Ginásio Clube de Santo Tirso, com o apoio do município tirsense.

Carolina Mota, Margarida Novo, Beatriz Salvador e Sofia Amorim foram as atletas que com os seus resultados individuais se destacaram e conseguiram o primeiro lugar da classificação geral para a equipa academista.

A iniciada Carolina Mota obteve o terceiro lugar em corda e o quarto em movimentos livres, a juvenil Margarida Novo foi quarta em corda e em movimentos livres, as seniores Beatriz Salvador e Sofia Amorim competiram em arco, bola, maças e fita. Sofia Amorim foi primeira em arco, segunda em fita, terceira em maças e quinta em bola, enquanto Beatriz Salvador foi segunda em maças, terceira em arco e fita e quarta em bola.