Goleada do União da Mata ante o último

A União da Mata não teve dificuldades em golear fora o último classificado União Desportiva de Mozelos por 1-6.

Os golos do líder do campeonato foram apontados por Tavares (hat-trick), Martelinho (bis) e Kaka.

Na próxima jornada, a União terá um teste teoricamente mais difícil, na receção ao quarto classificado FC Cadinha.

O título está bem encaminhado para a equipa de Santa Maria de Lamas: caso o Grupo Desportivo Fajões não vença da deslocação ao terreno do Stop FC e a União vença o FC Cadinha, podem celebrar a duas jornadas do fim.