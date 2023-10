Golo solitário do S. Vicente Pereira dá vitória

À terceira jornada do Distrital de Esperanças, S. Vicente de Pereira e Válega voltaram a colocar à prova uma longa rivalidade. No final, a vitória sorriu aos corvos por 1-0. O único golo do encontro foi apontado aos 7 minutos, por intermédio de Hugo Oliveira. Na segunda parte, os valeguenses esgotaram as substituições, insuficientes para a equipa rubro-negra chegar ao golo do empate.