GRIB verga gaiense

Em jogo a contar para o Campeonato Nacional da II divisão (equivalente ao quarto escalão), o GRIB alargou a sua vantagem no campeonato, num jogo de um sentido em casa do FC Gaia Sub-23, vencendo por 52-97.

O 1º período foi decisivo para o rumo do jogo. Os brandoenses começaram a partida com uma vantagem segura de 10 pontos, que foi aumentando juntamente com a confiança da equipa, deixando os gaienses num prematuro défice no final da 1ª parte, com uma diferença de 21 pontos (28-49).

No início da 2ª parte, a inspiração regressou à equipa da casa, mas rapidamente a intervenção do treinador dos falcões mudou a vaga de cestos. No último período, o gaiense Francisco Ascensão foi advertido com duas faltas técnicas, que levaram à expulsão.

Destaques no GRIB para Pedro Azevedo que foi, mais uma vez, o mais ativo no ataque (20 pontos), e Tiago Lima, uma surpresa no final do jogo com dois triplos, que quase permitiam aos visitantes atingir os três dígitos.