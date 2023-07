Grupo Columbófilo de Arrifana aposta no trabalho em prol da comunidade

O Grupo Columbófilo de Arrifana é a terceira coletividade mais antiga do concelho, com mais de seis décadas de existência, uma coletividade pequena em tamanho, mas com uma participação muito ativa na comunidade.

Em termos competitivos, a coletividade tem neste momento onze columbófilos a competirem na Associação Columbófila Distrital de Aveiro, cujo calendário inclui seis provas de velocidade (cerca de 200 quilómetros), seis provas de meio-fundo (entre 300 e 400 quilómetros) e seis provas de fundo internacionais (600 a 700 quilómetros).

No final da época, o clube reúne os associados numa festa especial de distribuição de prémios onde os vencedores são parabenizados e todos os participantes e amigos do clube reconhecidos.

Outro dos momentos altos da coletividade, que atrai pessoas de Arrifana, mas também de outras localidades das redondezas, é o leilão dos pombos em que cada associado entrega um borracho para leiloar e a coletividade oferece o almoço. A festa deste ano está marcada para 5 de agosto.

Mas as atividades do clube não se limitam aos pombos. Com sede na Escola da Carvalhosa, que divide com outras coletividades, o grupo Columbófilo tem bar a funcionar todas as sextas-feiras, mas também ao sábado e domingo.

Leia a entrevista na íntegra no caderno especial sobre Arrifana na edição impressa do jornal N.