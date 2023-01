Guilherme Pinto e Rodrigo Rodrigues em destaque no torneio 3 distâncias

No fim-de-semana, a equipa de infantis, juvenis e absolutos da Secção de Natação do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Torneio 3 Distâncias, organizado pela ANCNP – Associação de Natação do Centro Norte de Portugal e realizado nas Piscinas Municipais do Fontelo, em Viseu. Marcaram presença na prova 25 tigres (12 masculinos e 13 femininos).

Em destaque estiveram os nadadores Guilherme Pinto e Rodrigo Rodrigues por terem obtido resultados de excelência, alcançando lugares de pódio na classificação do somatório de pontos FINA de todas as provas onde participaram. Rodrigo Rodrigues (Júnior) venceu todas as provas em que participou – 100 e 200m Livres e 50m Costas, sendo o melhor Júnior da competição. Guilherme Pinto (Juvenil) conquistou o 2º lugar na classificação geral ao vencer as provas de 50 e 200m Mariposa e 100m Livres.

Também em destaque estiveram os nadadores Afonso Rafael, Ana Rita Monteiro, António Neves, Francisca Branco, Francisco Santos, João Castro, Mafalda Cardoso, Mariana Azevedo, Rodrigo Rocha e Rúben Oliveira por terem alcançado pódios em provas nas quais participaram.

No final da competição foram batidos 61 recordes pessoais (incluindo tempos parciais), obtidos 20 pódios (7 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze) e estabelecidos 4 novos recordes do clube.

