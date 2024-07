Hélder Castro pendura as chuteiras e assume cargo de treinador na Florgrade

Hélder Castro que pendurou as chuteiras no final da época passada, ao serviço do Florgrade FC assume agora o cargo de treinador principal no regresso dos corticeiros ao Campeonato Sabseg.

O médio português Hélder Castro, que jogou na Primeira Liga pelo Portimonense e Feirense e nas últimas duas temporadas representou o Florgrade, terminou a carreira de jogador aos 38 anos, assumindo agora um novo desafio na próxima temporada, tendo como adjuntos os ex-jogadores Ludovic e Nuno Henrique.

Formado no Fiães, o médio estreou-se no futebol profissional em 2007, pelo Feirense, então na Segunda Liga. Depois de uma curta experiência na Roménia em 2010, no Universitatea Cluj, regressou ao nosso país em 2011 para se estrear na Primeira Liga, ao serviço do Portimonense. Seguiu-se nova passagem pelo Feirense, emigrando novamente em 2012, desta vez para Chipre, onde jogou pelo Olympiakos Nicosia e AEK Larnaca, representando ainda o Targu Mures da Roménia. Em 2018, regressou em definitivo a Portugal, para representar três clubes do distrito de Aveiro: Lourosa, Anadia e Florgrade.