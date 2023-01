Hélder Pires quer ser dos melhores na Maratona do Funchal

A competir no escalão de M35, Hélder Pires veio, esta época, de Ovar para reforçar a EV – Peraltafil, onde já se sente integrado, esperando fazer um bom resultado na maratona do funchal que vai correr no próximo fim-de-semana, com outros três colegas de equipa e onde pretende ficar entre os melhores portugueses no Campeonato Europeu de Veteranos, como revelou ao Jornal N, falando também de outros objetivos, pessoais e coletivos.

Como surge a transferência para a EV – Peraltafil esta época?

Eu estava há 13 anos no Clube de Ovar, praticamente desde que comecei a correr, mas já há algum tempo que estava com vontade de mudar, conheci alguns elementos da EV – Peraltafil, surgiu a amizade e, esta época, proporcionou-se a mudança.

Quais foram os objetivos definidos com a integração na EV – Peraltafil?

A nível individual, o primeiro objetivo foi evoluir, competindo com colegas ao mesmo nível ou a nível mais elevado que eu. Isso ajuda a melhorar. Mas também acredito que formamos um bom coletivo, aliás, já temos conseguido algumas vitórias e pódios muito interessantes. O objetivo era mudar para uma equipa de um patamar mais elevado de competitividade e acho que esse objetivo foi alcançado.

