Hidro by Night anima piscinas feirenses

Com aulas e modalidades para todos os gostos, o HMC Sports – Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira procura chegar diariamente aos mais de 7 mil sócios divididos pelos três polos do concelho, destacando-se pela organização de eventos que têm um papel ativo na promoção de um estilo de vida saudável junto da comunidade feirense.

Uma das atividades organizadas é a Hidro by Night, uma noite onde todos são desafiados a participar numa “Mega Aula” onde a Hidroginástica e a Hidrobike são as protagonistas.

A primeira destas festas realizou-se no passado dia 23 de fevereiro no HMC Sports – Piscina Municipal de Fiães. Com um tema alusivo aos grandes êxitos do cinema, a noite revelou-se um autêntico “sucesso de bilheteira”, com 110 atletas como protagonistas, divididos entre Hidroginástica (75 atletas) e Hidrobike (35 atletas).

Paulo Sérgio Pais, diretor-geral da Feira Viva, empresa municipal que gere as Piscinas Municipais de Santa Maria da Feira, destaca a importância do HMC Sports para a comunidade feirense: “Queremos estar cada vez mais presentes na vida das pessoas, queremos ser o trampolim para uma vida ativa e saudável”.

“Trampolim” este que chegará brevemente a Canedo, juntando-se aos polos de Santa Maria da Feira, Lourosa e Fiães. “É um crescimento natural de quem ambiciona proporcionar cada vez mais momentos de felicidade e bem-estar”, sublinha o diretor-geral.

E acrescenta: “Apostamos muito na dinamização de atividades que aproximem as pessoas da atividade física, por isso é que atividades como a Hidro by Night, os Festivais Lúdicos, o Inter-Piscinas, o Europarque Running e a Meia Maratona da Primavera são tão importantes para nós”, destaca Paulo Sérgio Pais.

As próximas Hidro by Night realizam-se no HMC Sports – Piscina Municipal da Feira HOJE PELAS 20 HORAS e A 19 de abril no HMC Sports – Piscina Municipal de Lourosa. As inscrições, gratuitas para sócios e com um custo de 4 euros para visitantes, podem ser feitas no balcão de qualquer um dos três HMC Sports e estão divididas entre Hidroginástica e Hidrobike. O evento, com idade mínima de participação de 15 anos, está limitado à lotação disponível.

Fotografias Hidro by Night