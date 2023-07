Hippyes estão a trabalhar na nova sede

Sublinhando que os Hippyes são um grupo de amigos que jogam à bola no Campeonato Inatel, o Presidente do Centro de Cultura e Desporto de Arrifana, Vítor Rocha, revela que estão a trabalhar na nova sede e que querem recuperar o respeito do clube, a nível desportivo.

(…) A preparar a nova época, o clube abre portas àqueles que desejam mostrar a sua qualidade e vontade de pertencer à Hippyes. Dia 15 e 22 de julho há treinos abertos de captação, às 15:30 no Campo de treinos do Clube Desportivo Arrifanense.

Algo que pode ajudar na solidificação da equipa e união de jogadores é uma sede. Os Hippyes nunca tiveram uma sede oficial, embora existisse um bar no centro de Arrifana que funcionava como tal. Há cerca de dois anos foi efetuado um protocolo com a Junta de Freguesia de Arrifana e o clube está a reconstruir um espaço para a sua sede. “Fomos obrigados a parar devido à pandemia e à falta de verbas, mas este ano devemos conseguir terminar a sede que se vai localizar na Estação de Comboios de Arrifana”, revela o presidente.

(…) A próxima atividade do clube está marcada para dia 23 de julho, às 9 da manhã e consiste na primeira caminhada Hippyes, a realizar com a colaboração do Arrifana Running, arrancando da futura sede do clube, “para mostrar as obras que já estão feitas e aquilo que ainda falta fazer”. A inscrição obrigatória na caminhada tem um custo de cinco euros, mas dá direito a t-shirt, água e fruta. Os fundos angariados revertem para as obras na sede.

