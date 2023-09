História do futebol português: os jogadores e as equipas mais bem-sucedidos da história do futebol em Portugal

A história do futebol português em números e nomes: os melhores da I Liga portuguesa

Há momentos inesquecíveis na história do futebol em Portugal. Um deles é, sem dúvida, o golo do Éder no Euro 2016, que nos valeu o título de campeões europeus, ainda por cima, num jogo contra a França. Depois da meia-final de 1984, também em França, há portugueses que ainda se lembram onde estavam e o que estavam a fazer no dia 11 de julho de 2016, certo?

Cristiano Ronaldo e Nani foram os goleadores de serviço nesse Euro, com três golos cada um. Mas, na história fica o golo solitário de Éder aos 109 minutos de jogo.

Tal como afirma Vitoria Oliveira, o futebol português está repleto de factos interessantes e de curiosidades. A competitividade e a paixão fazem com que alguns momentos marquem para sempre adeptos, futebolistas, seleções e clubes.

A história do futebol em Portugal tem um grande impacto na cultura e vai muito para lá do "nicho desportivo".

Também o Euro 2004 está na memória de muitos. As bandeiras a esvoaçarem nas janelas, o apoio incondicional dos portugueses ao longo dos “mata-mata”, o glorioso caminho até ao jogo da final e a derrota contra a Grécia, são alguns dos momentos que marcam gerações.

Da Seleção para os clubes

Falávamos dos golos e dos marcadores da Seleção Nacional, mas também nos clubes portugueses importa destacar alguns números.

Os dados de 2022/23 mostram a lista de melhores marcadores da equipas da primeira liga:

Medhi Taremi, do FCP, com 22 golos

Gonçalo Ramos, do SLB, com 19 golos

Fran Navarro, do Gil Vicente, com 17 golos

João Mário, do SLB, com 17 golos

Pedro Gonçalves, do SCP, com 15 golos

Considerando os últimos 10 anos de prova, encontramos, na tabela abaixo, o nome de alguns dos melhores marcadores da I Liga portuguesa de futebol, dos chamados “três grandes” do futebol nacional.

Podemos ainda falar de de Bruno Fernandes e voltar a 2018/19, quando o jogador, ao serviço do Sporting Clube de Portugal, chegou aos 20 golos e fez 13 assistências , numa época em que, ainda assim, o clube leonino ficou em 3º lugar, a 13 pontos do vencedor SL Benfica.

Foi também na época 2018/19, que o jogador mexicano Jesús Corona cumpria a sua quarta temporada no FC Porto – haveria de ficar ainda mais três temporadas (de 2015/16 a 2021/22). Uma época em que Jesús Corona jogou os 34 jogos da temporada, com três golos e nove assistências para golo.

Da I Liga à Liga dos Campeões

As equipas da primeira liga que lutam pelos lugares cimeiros da tabela classificativa têm um objetivo comum – para além de ser Campeão Nacional. Chegar a um lugar que dê acesso às competições europeias, de preferência à Liga dos Campeões da UEFA.

A história do futebol em Portugal no que se refere à Liga Milionária é, para nosso descontentamento, pobre, diz-nos Vitoria Oliveira. Recebemos, na Luz e no Dragão, as duas finais de 2019/20 e 2021/22, por força da situação pandêmica. Já quanto às equipas portuguesas com mais presenças na liga dos campeões, se recuarmos 10 anos (até 2012/13), não temos nenhuma equipa no top 3.

O Futebol Clube do Porto foi Campeão da Europa em 1986/87 e 2003/4 e é uma das equipas portuguesas com mais presenças na liga dos campeões a par do Sport Lisboa e Benfica, Campeão por duas vezes (1961 e 1962) e vice-campeão, por quatro vezes.

Em suma

Há futebolistas que gravaram a ouro o seu nome na história do futebol português, com magníficos golos, com fantásticas assistências, com resultados que mudaram o curso da história. Estou a lembrar-me de Fernando Gomes, que nos deixou no final de 2022, de Eusébio ou de Chalana, também eles já falecidos. Mas, há pessoas que não morrem nunca!

Uma ode aos grandes que fazem do futebol português e do futebol mundial, uma belíssima história sem fim!