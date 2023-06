Honra aos campeões do Popular de Ovar

Na última jornada do Popular de Ovar, já sem nada em jogo, o União da Mata, já campeão, aproveitou o encontro no Henrique Amorim para celebrar a vitória no campeonato com os seus adeptos e receber o troféu de campeão. Durante e depois da partida com a Juventus de Pedroso, o clube de Santa Maria de Lamas organizou um evento com comes e bebes para assinalar a conquista.Quanto ao encontro, a União entrou a ganhar, concretizando o 1-0 logo aos 3 minutos. A reação da equipa de Pedroso deu-se antes dos dez minutos, com um livre direto a apanhar o guarda-redes da União em contrapé. Os visitantes chegaram ao 1-2 antes do descanso, com uma bola parada muito consentida pelos locais. Na 2ª parte, de penálti e na sequência de um canto, a União colocou-se em vantagem, mas ainda foi a tempo de a perder, aos 88 minutos, com a Juventus a chegar ao empate num golpe de cabeça