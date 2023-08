Novidades no CCR Válega

O Centro Cultural e Recreativo (CCR) de Válega, que volta a participar no Campeonato Distrital de I Divisão da Associação de Futebol de Aveiro, zona sul, na temporada 2023- 24 já apresentou novidades.

Com oito caras novas oficialmente apresentadas, os reforços surpreendem pela sua idade, o Válega aposta numa equipa claramente jovem, com jogadores a quererem afirmar-se no escalão sénior.

O técnico de 46 anos Cláudio Maciel mantém-se como treinador principal, passando a contar com Carlos Alberto como seu treinador-adjunto, um regresso a uma casa onde carregou a braçadeira de capitão vários anos.

