Império de Anta de parabéns

Sábado foi dia de festa para a família do Império de anta comemorou o seu 89º aniversário com um alargado programa que encerrou com uma sessão de fogo de artifício.

O dia começou com o hastear da bandeira e a romagem aos cemitérios do concelho para prestar homenagem aos atletas, sócios e simpatizantes já falecidos. A tarde foi preenchida com jogos tradicionais e pelas 18.30 chegaram as entidades oficiais para assistirem à tomada de posse da nova direção que continua a ser liderada por Adriano Oliveira.

A festa continuou com comes e bebes, encerrando com os tradicionais bolo e champanhe e os parabéns ao clube seguidos de fogo de artificio.

Para o presidente reeleito este foi “um ano de enorme alegria, com o êxito desportivo alcançado” (subida de divisão), mas garante que o próximo também será especial, “quando conseguirmos fazer a legalização da data verdadeira desta instituição”.