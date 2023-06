Império de Anta festeja subida

O Império de Anta teve de esperar pela última jornada do campeonato para festejar o terceiro lugar na tabela classificativa e a subida de divisão que conquistou após golear os Estrelas Vermelhas de Silvalde por cinco bolas sem resposta não deixando dúvidas quanto à sua superioridade, uma vez que já vencia por dois golos de vantagem ao intervalo.

Marcaram pelo grupo antense João Oliveira, Diogo Lopes, Eduardo Sá, Daniel Gonçalves e Emanuel Aleixo.

Nos restantes jogos da II divisão, na última jornada do campeonato, mesmo com as faixas de campeão já entregues, o Rio Largo não descurou a partida frente ao quinto classificado e ganhou ao Bairro da Ponte de Anta por 3-1, no Complexo Desportivo da Seara. Ao intervalo, a partida estava equilibrada e o marcador registava um empate a uma bola, mas na segunda parte os campeões conseguiram marcar por mais duas vezes. Pela turma da casa marcou Miguel Rosa. Os golos do Rio Largo foram convertidos por Ricardo Oliveira e Gustavo Leite, que bisou na partida.

Depois de já ter a subida de divisão e o segundo lugar assegurados, o GD Regresso recebeu a Lomba de Paramos, no Complexo Desportivo de Cassufas, despedindo-se do campeonato com um empate a uma bola. Para a turma da casa marcou José Silva, enquanto que o goleador de serviço da Lomba foi Wilson Gomez. Com este empate a Lomba abandonou o último lugar e subiu uma posição na tabela classificativa.

O Cruzeiro de Silvalde ainda tinha uma remota possibilidade de alcançar o terceiro lugar e a subida de divisão, caso vencesse a sua partida e o Império tropeçasse, mas não só o Império goleou como foi o Cruzeiro que tropeçou, empatando a três com o Grupo Desportivo Outeiros. Com este resultado, o Cruzeiro ficou em quarto na tabela classificativa, a cinco pontos do terceiro, enquanto que o GD Outeiros ficou em sexto.

Com tudo definido em termos de classificação para GD Idanha e AD Guetim, a partida disputada no sábado terminou com a vitória da turma visitante, com um golo de Carlos Melo. No final do campeonato a AD Guetim ficou na oitava posição e o GD Idanha logo a seguir.