Em partida em atraso da quinta jornada da II divisão do Campeonato de Futebol Popular de Espinho, adiada devido ao falecimento do presidente do Bairro da Ponte de Anta, não houve golos.

Com o nulo no marcador também nada muda na tabela classificativa. Na próxima jornada o Império vai a casa de um adversário direto na tabela, e o Bairro desloca-se a Paramos para defrontar o último.