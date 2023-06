Inauguração na ADC Lobão a pensar em novo campo de treinos

As instalações do Campo de S. Tiago de Lobão sofreram diversas melhorias, inauguradas na passada quinta-feira, com a presença do presidente da Câmara de Santa Maria da Feira que deixou o compromisso de colaborar na construção de um novo campo de treinos.

A ADC Lobão, fundada a 21 de março de 1978, fez este ano 45 anos de existência, celebrados com resultados desportivos (foi terceira na elite do distrital e finalista da Taça de Aveiro) e com a melhoria das infraestruturas agora inauguradas, numa cerimónia que contou com a presença do presidente e do vereador do desporto da Câmara de Santa Maria da Feira, Emidio Sousa e Mário Jorge, respetivamente, assim como de David Neves, presidente de Lobão, Gião, Guisande e Louredo.

