Infantis do Clube A4 campeãs do torneio AVE

O fim-de-semana de 24 e 25 de fevereiro de 2024 ficou marcado pela participação das atletas de GAF da divisão de Base do Clube A4 no AVE – Artistic Villa Event, organizado pelo clube Villa Desportiva do Ave. Aberta a todos os escalões, esta prova ocorreu em Vila do Conde e, em representação do Clube A4, estiveram as atletas Constança Resende, Vitória Martins, Mara Lopes, Sarah Andrade, Inês Silva, Marta Fonseca, Inês Rocha, Carolina Soares, Inês Campos, Carlota Oliveira, Adriana Ribeiro e Letícia Almeida, do escalão de Infantis; Bianca Rocha, Eva Queirós, Joana Nunes, Leonor Silva, Leonor Rocha, Leonor Pinheiro e Mariana Vieira do escalão de Iniciadas; Sara Fernandez, Jéssica Ramalho e Inês Castro, do escalão de Juvenis; Matilde Rodrigues, Júlia Costa e Inês Martins, do escalão de juniores; Maria Miguel Silva e Beatriz Nunes no escalão de Seniores; Patrícia Dias, Yohanna Aniceto, Jéssica Bastos e Soraia Tavares do Special Olympics.

As atletas Leonor Rocha, Mariana Vieira, Maria Miguel Silva, Beatriz Nunes, a equipa de juniores e a equipa special olympics subiram ao pódio, assim como a equipa de infantis que se sagrou campeã da competição no seu escalão.

A acompanhar as ginastas estiveram as treinadoras Rita Azevedo, Carolina Figueiredo e Joana Ferreira.