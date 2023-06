Iniciados academistas também são campeões

E já são três os títulos conquistados pela formação da secção de voleibol da Associação Académica de Espinho nesta época. Desta feita os iniciados bateram os vizinhos do Esmoriz GC na final disputada no Sardoal.

Depois do sucesso obtido pelos sub-21 e juniores masculinos, a Académica de Espinho conquistou o Campeonato Nacional em Iniciados Masculinos ao vencer na final da prova o Esmoriz GC por 3-2 (16-25, 25-5, 25-20, 21-25 e 8-15).

Para chegarem à final, os mochos bateram o Clube Desportivo da Póvoa por 3-0 (25-23, 25-18, 25-16) e o Clube de voleibol de Oeiras também pela diferença máxima (22-25, 12-25, 8-25).

Este é o terceiro título nacional conquistado este ano pelo voleibol masculino de formação da Académica, que também marcou presença nas finais oito de cadetes e infantis.