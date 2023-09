Na jornada inaugural do Campeonato Nacional da II divisão de sub-15, o Sporting Clube de Espinho recebeu o Gondomar e venceu a partida com uma goleada por cinco golos sem resposta, estando no primeiro lugar da tabela classificativa.

A vitória folgada dá ânimo aos tigres que se deslocam à Gafanha da Nazaré, onde jogam pelas 11 horas do próximo domingo.