Inscrições para Meia-Maratona da Primavera encerram domingo

A 2ª edição da Meia-Maratona da Primavera será no dia 25 de março, às 17h00, com um percurso mais competitivo do que o da primeira edição.

A Meia-Maratona da Primavera já conta com 873 atletas, cuja inscrição se mantém válida para a edição deste ano, mas os interessados em participar ainda se podem inscrever até ao final do dia do próximo domingo, 19 de março.

À mesma hora e no mesmo local da Meia-Maratona da Primavera também se realiza o Troféu Europarque Running, uma prova de oito quilómetros, com o objetivo de levar novos atletas a experimentar a vertente competitiva.

Para envolver toda a comunidade e as famílias na prática desportiva, também haverá a Caminhada de 6 km, transformando o EUROPARQUE numa verdadeira Festa do Desporto.

As inscrições para a prova podem ser efetuadas em https://lap2go.com/pt/event/meiamaratona-da-primavera-2023. O preço de inscrição para a prova da Meia-Maratona e Troféu Europarque Running é de 11.99€ e para a Caminhada é de 6.49€.

Os 21 km da Meia-Maratona serão num percurso diferente da primeira edição e para quem queira estar extra preparado, estão a decorrer treinos de preparação todos os domingos de manhã com orientação do Europarque Running, bastando aparecer no Europarque.

O evento é uma organização da Feira Viva Cultura e Desporto E.M. e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.