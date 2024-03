O IV Encontro de Futsal Adaptado decorre no Pavilhão das Travessas em em São João da Madeira, entre as 10 e as 15.30 horas de dia 20 de março.

Após o sucesso alcançado nas últimas edições, a Associação de futebol de Aveiro , no reconhecimento do importante papel social que desempenha, associa-se à Câmara Municipal de São João da Madeira, CERCI S. João da Madeira e Federação Portuguesa de Futebol, na organização deste evento.

Espera-se a participação de cerca de 185 utentes portadores de deficiência, num encontro sócio desportivo de carácter essencialmente lúdico, que se pretende de festa e que visa a promoção da prática desportiva para todos (#Futsal total / Acesso total), na defesa da igualdade de oportunidades, na melhoria da saúde e da qualidade de vida.

Para esta quarta edição estão confirmadas as participações das seguintes instituições ligadas à deficiência: CERCI SJM (São João da Madeira); SCMC OLIVEIRA BAIRRO (Oliveira do Bairro); CERCI FEIRA (Santa Maria da Feira); CERCI LAMAS (Santa Maria da Feira); CASA OZANAM (Santa Maria da Feira); CERCI AG (Águeda); CERCI VAR (Ovar); APPACDM AVEIRO/SC BEIRA MAR (Aveiro); CERCI AV (Aveiro); APPACDM CASTELO PAIVA (Castelo de Paiva); APCDI (Sever do Vouga); CASD DE SANTA CATARINA (Vagos); CERCI AZ (Oliveira de Azeméis); CPS Santa Mafalda (Arouca); AICIA (Arouca); SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA MURTOSA (Murtosa).