Ivan Silva brilha no Trail Aldeia d’UL

Decorreu no dia 12 de março o Trail Aldeia d’UL que está inserido no circuito Concelhio de Trail Running de Oliveira de Azeméis e classifica para a Taça de Portugal de Trail Running.

O Caldas de S. Jorge esteve representado pelo seu atleta mais vocacionado para estas provas, Ivan Silva que demonstrou estar num crescente momento de forma. Prova disso foi o excelente oitavo lugar na geral entre 208 participantes e o quarto lugar no seu escalão M40, percorrendo os 18 km do percurso em 01:57:10.

O atleta regressou este ano ao clube de Caldas de S. Jorge, sendo considerado uma mais-valia para o clube, principalmente na vertente trail.

Lourosa no pódio

O leão Luís Silva participou no Trail Aldeia d’Ul a contar para a Taça de Portugal de Trail que decorreu no concelho de Oliveira de Azeméis, sendo terceiro classificado no escalão sub-23.

O atleta lusitanista Luís percorreu os 18km da prova em 2.47,29h.

O Trail Aldeia d`Ul é uma organização da Confraria Trotamontes em parceria com o Município de Oliveira de Azeméis e está inserido no Circuito Concelhio de Trail Running de Oliveira de Azeméis.