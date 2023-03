Ivo Rocha com mínimos para os Jogos Paralímpicos

O atleta da Feira Viva Natação Adaptada, Ivo Rocha, alcançou este sábado os tempos mínimos para os Jogos Paralímpicos de Paris, com novo recorde nacional, no WPS World Series Great Britain, nos 200 livres, com o tempo de 2.56,21.

Esta marca surge depois do jovem ter estabelecido o Recorde Nacional SM5 aos 200m Estilos e ter alcançado o segundo lugar nos WPS World Series Lignano Sabbiadoro na Final B dos 50m costas, que se disputou de 9 a 12 de março, em Lignano Sabbiadoro em Itália.

O Presidente da Câmara Municipal, Emídio Sousa, recebeu com muito entusiasmo a notícia. “Naturalmente estou radiante com este feito notável do Ivo Rocha. Esta prova do Ivo deixa-me verdadeiramente orgulhoso já que este atleta é um exemplo para todos os que lutam e se superam, e ao Ivo só tenho a dizer: Estou muito orgulhoso”.

No Meeting de Sheffield, deste fim de semana, a atleta da Feira Viva, Ana Castro também se destacou alcançando o Recorde Nacional nos 100Livres, com o tempo de 1.18,99.