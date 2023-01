Ivo Rocha convocado para representar a Seleção Nacional em Itália e Reino Unido

Ivo Rocha, atleta da equipa da Feira Viva Natação Adaptada, foi convocado para representar a Seleção Nacional no WPS World Series Lignano Sabbiadoro, em Itália, e WPS World Series Great Britain, no Reino Unido.

A convocatória foi anunciada pela Federação Portuguesa de Natação. Os atletas convocados para o WPS World Series Lignano Sabbiadoro, que terá lugar de 7 a 13 de março, em Itália, são Daniel Videira, João Fidalgo, Marco Meneses, Tomás Cordeiro, Susana Veiga e Ivo Rocha.

O nadador da Feira Viva também está convocado para o WPS World Series Great Britain, que terá lugar de 13 a 20 de março, no Reino Unido, juntamente com Daniel Videira, Diogo Cancela, João Fidalgo, Marco Meneses e Tomás Cordeiro. A atleta da Feira Viva, Ana Castro, também se vai juntar à seleção para o Meeting de Sheffield, a título particular.

Estas serão as 13ª e 14ª convocatórias para Ivo Rocha. “É sempre um orgulho representar a Seleção Nacional, estas duas provas serão muito importantes para preparar o Mundial de Manchester e vou tentar obter mínimos para os Jogos Paralímpicos Paris de 2024”, adianta o atleta.