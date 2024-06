O Sporting de Espinho esteve com cinco atletas em Torres Novas, no campeonato nacional individual absoluto de Boccia, onde João Pinto se sagrou campeão nacional. Manuel Cruz e Herlander Correia foram vice-campeões nas respetivas classes. Ana Correia e André Ramos alcançaram o bronze. O clube foi o mais medalhado do torneio.

